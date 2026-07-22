«Він був найкращим гравцем Іспанії»: Роналдо назвав футболіста, якому віддав би Золотий м’яч-2026

Легендарний бразильський форвард Роналдо похвалив капітана збірної Іспанії Родрі за виступ на чемпіонаті світу 2026 року.

Дворазовий чемпіон світу вважає, що 30-річний іспанець заслужив на свій другий Золотий м’яч після перемоги на мундіалі.

«Родрі — головний претендент на Золотий м’яч. Він був найкращим гравцем збірної Іспанії на цьому чемпіонаті світу, а такі виступи мають величезне значення в боротьбі за цю нагороду. Він цілком може виграти її знову», — цитує Роналдо AS.

Реклама

Бразилець також відзначив блискучу гру іспанців у фінальному матчі з Аргентиною (1:0).

«Це був розгром. Різниця в класі між Іспанією та Аргентиною дуже велика. Навіть маючи Мессі, вони не змогли зрівнятися з іспанцями. Аргентина не продемонструвала тієї самовідданості, яка була її головною силою протягом усього турніру. Талановитий гравець може виграти окремий матч, але щоб виграти чемпіонат світу, потрібна сила команди — такої, як Іспанія. Командна гра, де кожен є важливим», — сказав Роналдо.

Нагадаємо, Родрі виграв Золотий м’яч у 2024 році, невдовзі після того, як став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії.

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Мессі цього року має отримати Золотий м’яч.