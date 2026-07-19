«Це футбол, який мені подобається»: Роналдіньо розхвалив одного з фіналістів чемпіонату світу

Володар Золотого м’яча-2005 розповів, що йому імпонує стиль гри аргентинців.

«Це футбол, який мені подобається дивитися, — із самовіддачею, яку гравці демонструють у кожному матчі. Аргентина завжди була такою, чи не так? Суцільна боротьба, суцільне серце. Вона давно має таку репутацію і вкотре доходить до фіналу саме завдяки цьому. І, звісно, є Мессі. Він здатен вирішити всі проблеми команди», — цитує Роналдіньо TyC Sports.

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Бразилець також відзначив атмосферу всередині колективу та ставлення партнерів до Мессі.

«У цієї команди є скромність. Усі працюють заради нього, знають, коли потрібно віддати йому м’яч, і розуміють, що саме він може зробити різницю та вирішити долю матчу. Тому єдність, яку вони демонструють, дуже приємно спостерігати», — сказав Роналдіньо.

Вирішальний поєдинок ЧС-2026 відбудеться сьогодні, 19 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

Фінал ЧС-2026 / Інфографіка: NV

Раніше Жерар Піке назвав умову перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 та висловився про Ліонеля Мессі.

Також повідомлялося, що збірна Іспанії скасувала останнє тренування перед фіналом ЧС-2026 через негоду.