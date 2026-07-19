«Іспанія виграє, причому легко»: легендарний Роналдо впевнено назвав переможця фіналу ЧС-2026

Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо поділився прогнозом на фінальний матч чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною.

Вирішальний поєдинок відбудеться на стадіоні «Метлайф» в Іст-Ратерфорді, початок — о 22:00 за київським часом.

Роналдо вважає, що перемогу у фіналі здобуде збірна Іспанії, причому команда Луїса де ла Фуенте зробить це впевнено.

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«Іспанія переможе, причому легко. Вони спочатку були фаворитами нарівні з Францією. Іспанія демонструє чудовий футбол. Це у них у ДНК. Вони так грають вже багато років, з самого дитинства», — заявив Роналдо, цитує його As.

Водночас бразилець відзначив шлях збірної Аргентини на турнірі та її характер.

«Аргентинці провели дуже гарний шлях на цьому чемпіонаті світу. Аргентина — це команда, яка демонструє дух подолання негараздів, бойовий дух, дуже красиво, але Іспанія дуже методична. Вони знають, що їм робити в кожен момент», — додав він.

Нагадаємо, за півтори години до початку фінального матчу відбудеться масштабне шоу, у якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Раніше Жерард Піке назвав умову перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 та висловився про Ліонеля Мессі.

Також повідомлялося, що збірна Іспанії скасувала останнє тренування перед фіналом ЧС-2026 через негоду.

Крім того, Мессі зробив зворушливу заяву у день фіналу ЧС-2026, а Еміліано Мартінес розповів про травму, через яку міг пропустити турнір.

Водночас Марк Кукурелья пообіцяв завершити кар'єру у разі перемоги Іспанії на чемпіонаті світу.