«Не ухвалюй жодних рішень зараз». Легендарний Роналдо звернувся до Неймара після його заяви про завершення кар'єри у збірній Бразилії

Легендарний нападник збірної Бразилії Роналдо закликав Неймара не поспішати із завершенням міжнародної кар'єри після вильоту команди з чемпіонату світу-2026.

Дворазовий чемпіон світу переконаний, що остаточне рішення не варто ухвалювати на емоціях, повідомляє TNT Sports Brasil.

«Не вимагай від себе нічого і не приймай жодних рішень зараз. У цьому немає потреби», — сказав Роналдо.

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Роналдо також нагадав, що Неймар приїхав на мундіаль після тривалого відновлення від серйозних травм.

«Він приїхав на цей чемпіонат світу через самопожертву. Не можна забувати, що перед цим у нього було два роки важких травм. Він знову набере ритм, зіграє 10−15 матчів поспіль, почне забивати голи і поверне впевненість», — додав Роналдо.

На думку колишнього форварда Реала, головний тренер бразильців Карло Анчелотті цілком може розраховувати на нього під час підготовки до чемпіонату світу-2030.

«Технічний рівень у нього нікуди не зник. Потрібно лише повернути фізичні кондиції, щоб знову вирішувати долю матчів», — додав Роналдо

Неймар, який прибув на ЧС із травмою, провів на турнірі лише 14 хвилин проти Шотландії та 23 хвилини у матчі з Норвегією, де забив з пенальті, але команда програла 1:2.

Після вильоту з ЧС-2026 Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії.

Колишній наставник олімпійської збірної Бразилії Рожеріу Мікале, який привів команду до золота Ігор-2016, розкритикував головного тренера національної команди Карло Анчелотті через ставлення до Неймара на ЧС-2026.