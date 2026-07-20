Єдина збірна, що забила Іспанії на ЧС-2026, звільнила головного тренера

Контракт із Гарсією, термін дії якого спливає 31 липня 2026 року, не буде продовжено, повідомляє Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA).

Сам тренер заявив, що рішення було ухвалене після переговорів із RBFA. Він зазначив, що залишає Бельгію в дивізіоні A Ліги націй і серед восьми найсильніших збірних світу за рейтингом ФІФА.

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Спортивний директор бельгійської федерації Вінсент Маннарт подякував Гарсії за роботу й повідомив, що RBFA вже розпочала підготовку до нового циклу, який передбачає призначення нового головного тренера національної команди.

Руді Гарсія очолив збірну Бельгії у лютому 2025 року, змінивши Доменіко Тедеско. Під керівництвом француза бельгійці зберегли місце у вищому дивізіоні Ліги націй, обігравши Україну у плей-оф, а пізніше кваліфікувалися на чемпіонат світу 2026 року.

На ЧС-2026 Бельгія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Іспанії (1:2), яка у підсумку виграла мундіаль. При цьому бельгійці стали єдиною командою, якій вдалося забити іспанцям на турнірі.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.