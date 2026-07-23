Арсенал втратив ключового захисника: Саліба пропустить тривалий період через травму спини після ЧС-2026

Саліба отримав травму в матчі про Іспанії на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Marco Bello)

Арсенал підтвердив, що захисник Вільям Саліба пропустить тривалий період через травму спини, яку отримав під час ЧС-2026 у складі збірної Франції.

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Водночас після додаткових обстежень стало відомо, що хірургічне втручання футболісту не знадобиться, повідомили на офіційному сайті клубу.

25-річний захисник повернувся до Лондона після участі у ЧС-2026, де допоміг збірній Франції дійти до півфіналу. У матчі проти Іспанії, який завершився поразкою французів із рахунком 0:2, Саліба був змушений залишити поле вже на 30-й хвилині після падіння без контакту із суперником. Його замінив Максенс Лакруа.

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Після повернення до клубу Саліба пройшов спеціалізовані обстеження, які підтвердили травму спини.

Арсенал повідомив, що захиснику знадобиться період реабілітації, але без операції.

«Вільям Саліба повернувся після участі у чемпіонаті світу, де допоміг збірній Франції дійти до півфіналу. Обстеження підтвердили травму спини, яка потребує реабілітації. Операція не рекомендується, а футболіст розпочне програму контрольованого відновлення. У клубі зосереджені на його якнайшвидшому поверненні до повної форми», — йдеться у заяві Арсеналу.

Проблеми зі спиною турбували Саліба протягом кількох місяців, однак він продовжував виступати попри біль. Тепер футболіст розпочне відновлення під контролем медичного штабу клубу.

Зазначимо, що Саліба з 2026 року провів за Арсенал понад 140 матчів і забив 6 голів. У складі збірної Франції захисник зіграв понад 30 поєдинків, здобув срібні медалі чемпіонату світу-2022 та брав участь у пізніх стадіях Євро-2024 і ЧС-2026.

Повідомлялось, що вінгер Арсенала та збірної Бельгії з футболу Леандро Троссард продовжить кар'єру в Бешикташі.

Крім того, Зінедін Зідан уже підписав довгостроковий контракт на посаду головного тренера збірної Франції.