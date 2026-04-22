У 2024 році він пропустив Євро. Зірка Баварії не зіграє на ЧС-2026 через травму

Вінгер Баварії та збірної Німеччини Серж Гнабрі не зможе взяти участь у чемпіонаті світу‑2026.

Про це гравець повідомив в Instagram.

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«Останні кілька днів було важко усвідомити. Сезон у Баварії все ще триває, і нам є за що боротися після того, як цими вихідними ми гарантували собі черговий титул чемпіонів Бундесліги.

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Що стосується мрії про чемпіонат світу зі збірною Німеччини… Для мене вона, на жаль, закінчилася. Як і вся країна, я буду вболівати за хлопців з дому.

Зараз час зосередитися на відновленні та поверненні до передсезонної підготовки. Дякую всім за ваші повідомлення", — написав Гнабрі.

Серж Гнабрі виступає за Баварію з 2018 року. У нинішньому сезоні він забив 10 голів й віддав 11 асистів у 37 матчах на клубному рівні. Нападник допоміг Баварії вийти у півфінал Ліги чемпіонів, де мюнхенці зустрінуться з французьким ПСЖ.

За збірну Німеччини Гнабрі провів 59 матчів і забив 26 голів. Виступав на Євро-2020 і ЧС-2022. Чемпіонат Європи 2024 року він пропустив через травму.

Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.