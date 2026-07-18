Шахтар хоче проводити матчі Ліги чемпіонів у Лондоні — тривають переговори з Челсі та ще двома клубами

Український клуб уже провів переговори з Челсі, Фулгемом і Брентфордом щодо використання їхніх стадіонів для єврокубкових поєдинків, повідомляє The Athletic. Ці три лондонські клуби не гратимуть в єврокубках у новому сезоні, тому їхні стадіони будуть доступними в дати матчів Ліги чемпіонів.

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Клуб, який прийматиме матчі Шахтаря на своєму стадіоні, отримає фінансову вигоду, адже донецька команда сплатить орендну плату за використання арени, зазначає джерело.

Домашня арена Челсі — Стемфорд Брідж — вміщує 40 044 глядача, Крейвен Котедж Фулгема після реконструкції — 29 589, а Gtech Community Stadium, де виступає Брентфорд, — 17 250.

У сезоні 2025/26 Шахтар проводив домашні матчі у Лізі конференцій на стадіоні у Кракові. Раніше президент краківської Вісли Ярослав Крулевський повідомив, що наступного сезону клуб не займатиметься організацією єврокубкових матчів Шахтаря на своєму стадіоні.

Нагадаємо, минулого сезону Шахтар виграв чемпіонат України й напряму потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів.

Раніше Арда Туран розкрив, скільки Шахтар витрачає на зарплати футболістам.