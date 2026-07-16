«Як би не було боляче»: екскапітан збірної Англії визнав, що Аргентина заслужила перемогу у півфіналі ЧС-2026

Колишній капітан збірної Англії Алан Ширер заявив, що Аргентина була кращою командою у півфінальному матчі ЧС-2026, де «Три леви» поступилися з рахунком 1:2.

Англія відкрила рахунок завдяки голу Ентоні Гордона, однак Аргентина здійснила камбек у другому таймі. Енцо Фернандес і Лаутаро Мартінес принесли чинним чемпіонам світу перемогу та путівку у фінал.

Реклама

Після фінального свистка Ширер заявив, що команда Ліонеля Скалоні повністю заслужила вихід у вирішальний матч турніру.

«Я думаю, що перемогла краща команда. Треба бути відкритим і чесним щодо цього. Їхня реакція була блискучою, вони кілька разів влучили в стійку, і Англії пощастило», — сказав Ширер.

За його словами, Аргентина зберегла спокій після пропущеного голу, продовжила діяти за своїм планом, а заміни тренерського штабу змінили хід гри.

«Як вони не запанікували, як вони дотримувалися свого плану на гру, як вони вірили в те, що робили, і вони це зробили. Заміни їм спрацювали, і треба поважати те, як вони повернулися в гру. Вони заслуговують на вихід у фінал, як би боляче це не було говорити», — цитує Ширера Goal.

Зазначимо, Алан Ширер є найкращим бомбардиром в історії англійської Прем'єр-ліги із 260 голами. У своїй кар'єрі він став чемпіоном Англії з Блекберн Роверс у сезоні-1994/95, є найкращим бомбардиром Ньюкасл Юнайтед (206 голів) та володарем Золотої бутси Євро-1996 у складі збірної Англії.

Повідомлялось, що в Англії визначилися з майбутнім Тухеля після вильоту збірної з ЧС-2026.

Раніше Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав збірну Англії після поразки у півфіналі ЧС-2026.