Мессі, Голанд і троє іспанців увійшли до символічної збірної чемпіонату світу 2026 року

Голанд забив сім голів на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

ФІФА оголосила символічну збірну чемпіонату світу 2026 року за версією вболівальників, які голосували за найкращих гравців турніру.

До складу команди увійшли три футболісти збірної Іспанії, яка здобула золото: захисники Педро Порро та Марк Кукурелья, а також опорний півзахисник Родрі.

Місце воротаря в символічній збірній посів Возінья з Кабо-Верде, який став справжньою зіркою після нічиєї з іспанцями в першому турі. А компанію найкращому бомбардиру ЧС-2026 Кіліану Мбаппе в атаці склали Ерлінг Голанд та Ліонель Мессі.

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Символічна збірна ЧС-2026 за версією фанатів:

голкіпер: Возінья (Кабо-Верде);

захисники: Педро Порро, Марк Кукурелья (обидва — Іспанія), Дайо Упамекано (Франція), Лісандро Мартінес (Аргентина);

півзахисники: Родрі (Іспанія), Джуд Беллінгем (Англія), Майкл Олісе (Франція);

нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Ерлінг Голанд (Норвегія), Кіліан Мбаппе (Франція).

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Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026

Нагадаємо, Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.