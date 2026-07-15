Скандальна сенаторка Парагваю, яка назвала Мбаппе «дикуном», висміяла Францію після вильоту з ЧС-2026

Збірна Франції не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2026, поступившись Іспанії у півфіналі з рахунком 0:2.

Після поразки Франції політикиня опублікувала у своєму Instagram відео, натякнувши, що їй навіть не потрібно нічого говорити.

Публікацію вона супроводила коротким підписом: «Франція — Іспанія 0:2», чим висміяла виліт команди Дідьє Дешама.

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Нагадаємо, раніше Амарілья вже опинилася в центрі скандалу після поразки Парагваю від Франції (0:1) в 1/8 фіналу ЧС-2026. Тоді вона у соцмережах назвала форварда Франції «колонізованим камерунцем» і «дикуном». Перемогу французам приніс саме пенальті, реалізований Мбаппе.

Раніше Макрон став на захист капітана збірної Франції. А сам Мбаппе Мбаппе звинуватив парагвайську сенаторку у расизмі.

Також повідомлялося, що міністерка спорту Франції жорстко відповіла парагвайській сенаторці через образи Мбаппе.

Після цього Дешам розповів, як почувається Мбаппе після образ з боку сенаторки Парагваю.

Раніше головний тренер збірної Франції Дешам назвав головну причину поразки Франції від Іспанії на ЧС-2026.

Також ми писали, що Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

Крім того, Саліба зізнався, що грав на ЧС-2026 із травмою, яка завадила йому дограти півфінал