«На цей вердикт вплинули зовнішні сили»: у Норвегії подадуть скаргу до ФІФА через справу Балогуна

Норвезька федерація футболу подасть скаргу до ФІФА через рішення скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна під час ЧС-2026.

Балогун отримав пряму червону картку у матчі групового етапу проти Боснії та Герцеговини (2:0), однак згодом ФІФА скасувала його дискваліфікацію, що дозволило футболісту зіграти в наступному поєдинку.

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Президентка Норвезької федерації футболу Лізе Клавенесс заявила, що організація вважає це рішення порушенням встановлених процедур.

«Коли ви порушуєте правила таким чином, ви опиняєтеся на слизькому шляху, який ставить під загрозу всю гру. Це викликає занепокоєння, коли порушуються фундаментальні правила», — сказала Клавенесс в інтерв'ю The Times.

За її словами, рішення не мало бути ухвалене таким чином:

«По-перше, цього не мало статися. Зараз дуже важливо чесно спілкуватися з цього приводу. Ми всі знаємо, що на цей вердикт вплинули зовнішні сили, і він не пройшов належної процедури. Нам потрібно, щоб наш лідер у ФІФА сказав, що це була помилка», — заявила вона.

Клавенесс також наголосила, що винесе це питання на розгляд правління федерації.

«Ця справа була настільки серйозною та тривожною, що я сподіваюся, вона допоможе людям не боятися порушувати такі питання. Я винесу це на засідання правління, після чого ми подамо скаргу. На мою думку, це має бути в тій самій сфері етичних скарг», — додала президентка Норвезької федерації.

Нагадаємо, Трамп підтвердив дзвінок Інфантіно, але наголосив, що не вимагав конкретного рішення, а лише попросив переглянути момент, оскільки вважає, що Балогун не фолив у тому епізоді.

Інфантіно також заявив, що спілкувався з Трампом щодо червоної картки американського гравця та наголосив, що рішення у таких справах ухвалюють незалежні органи організації.

У Федерації футболу Бельгії заявили, що оскаржуватимуть рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію Балогуна. ФІФА зрештою відхилила апеляцію, і Балогун зіграв у матчі.

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Європейський футбольний союз (УЄФА) розкритикував рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна на матч 1/8 фіналу ЧС-2026.

Сам Балогун заявив, що не брав участі у цьому процесі, тож просто виконував свою роботу на полі.

Раніше президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін бойкотував фінал ЧС-2026 через конфлікт із ФІФА.