Перед ЧС-2026 вчені попереджають про небезпеку і закликають ФІФА змінити правила

Дослідники попереджають, що в деяких регіонах США та Мексики, де проходитимуть матчі, середня денна температура влітку становить понад +30°C, а в окремі періоди може досягати +40°C.

Як повідомляє BBC Sport, міжнародні експерти з питань охорони здоров’я, клімату та спортивних результатів заявили, що нинішні заходи безпеки ФІФА щодо спеки можуть наражати футболістів на серйозну небезпеку.

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Вчені закликали ФІФА терміново переглянути підхід до проведення матчів в екстремальних погодних умовах. Зокрема, вони пропонують: переносити або затримувати матчі при температурі вище +28°C, збільшити перерви на охолодження щонайменше до шести хвилин, покращити системи охолодження для футболістів та регулярно оновлювати рекомендації відповідно до нових наукових досліджень.

Очікується, що спека стане однією з головних проблем турніру, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Вчені зазначають, що висока температура, вологість, сили сонячного випромінювання та слабкого вітру створює екстремальне теплове навантаження на організм спортсменів.

Нині ФІФА, як повідомляє BBC, запровадила обов’язкові трихвилинні перерви на охолодження в кожному таймі матчів. На стадіонах також будуть лави запасних із клімат-контролем.

Для вболівальників передбачені додаткові заходи безпеки: дозволять проносити пляшки з водою, а на аренах працюватимуть затінені зони, системи обприскування водою та розширені пункти водопостачання.

Додаткове занепокоєння викликають й інші погодні фактори: грози та погіршення якості повітря через лісові пожежі.

Як повідомляють у виданні, ФІФА заявила, що стежитиме за погодними умовами в режимі реального часу. Організація повідомила, що розклад матчів складався з урахуванням кліматичних ризиків: найспекотніші ігри намагалися проводити на вкритих стадіонах або в менш небезпечний час доби.

Раніше ми повідомляли, чемпіонат світу з футболу 2026 року стане найбільшим в історії як за кількістю учасників, так і за призовим фондом. Турнір вперше збере 48 збірних, а переможець отримає рекордні 50 мільйонів доларів. Стартує ЧС-2026 11 червня.