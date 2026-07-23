Схема на 300 млн доларів: президента Футбольної асоціації Аргентини зупинили перед вильотом із США після ЧС-2026

У президента Футбольної асоціації Аргентини (AFA) Клаудіо Тапії та інших представників делегації вилучили електронні пристрої перед їхнім від’їздом зі США.

Як повідомляє The Sun, агенти ФБР забрали телефон Тапії за кілька хвилин до того, як він мав сісти на рейс із Нью-Йорка до Буенос-Айреса. Президент AFA перебував в аеропорту імені Джона Кеннеді разом із кількома членами збірної Аргентини, коли до нього звернулися правоохоронці.

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Повідомляється, що Тапію попросили передати всі електронні пристрої, а також були вилучені телефони та комп’ютери інших членів аргентинської делегації. Через це рейс, який мав вилетіти о 6:00 ранку, затримався та вирушив приблизно о 8:15.

Згодом AFA спростувала інформацію про таємну операцію.

«Це категорично неправда. Жодного з описаних інцидентів не сталося», — йдеться у заяві асоціації.

Як повідомляється, дії правоохоронців пов’язані з розслідуванням ФБР та Міністерства юстиції США щодо можливого відмивання грошей, банківського шахрайства та ухилення від сплати податків через американську фінансову систему. Справа охоплює міжнародні комерційні контракти AFA на суму понад 300 мільйонів доларів.

У центрі розслідування перебуває компанія TourProdEnter LLC, зареєстрована в Маямі та пов’язана з аргентинським театральним продюсером Хав'єром Фароні. Компанія займалася комерційними правами AFA за межами Аргентини, зокрема спонсорськими контрактами, телевізійними правами та організацією заходів.

За даними слідства, через американські банки пройшли понад 260 мільйонів доларів доходів, пов’язаних із контрактами AFA. Також перевіряються перекази щонайменше 57 мільйонів доларів із рахунків TourProdEnter на користь третіх осіб та компаній без очевидного комерційного обґрунтування.

Прокурори намагаються встановити, куди саме спрямовувалися кошти, хто їх отримував і чи були порушені закони США під час проведення фінансових операцій.

Раніше повідомлялось, що в Аргентині фанати вимагають переграти фінал ЧС-2026. Петиція вже зібрала понад 61 500 підписів.