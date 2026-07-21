Після голу Торреса: святкування перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 спричинило землетрус

21 липня, 09:52
Фанати святкують перемогу Іспанії на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Nacho Doce)

Фанати святкують перемогу Іспанії на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Nacho Doce)

Вчені пояснюють, що ці коливання є наслідком індукованої сейсмічності, яка виникає через одночасні стрибки, вигуки та святкування великої кількості людей

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Святкування перемоги збірної Іспанії над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу 2026 року було настільки масштабним, що його зафіксували сейсмометри по всій країні, повідомляє Marca.

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Сейсмолог Хорді Діас Кусі опублікував у X записи сейсмічної активності, отримані з мереж Національного географічного інституту Іспанії (IGN) та Картографічного і геологічного інституту Каталонії (ICGC). Дані були оброблені Інститутом наук про Землю імені Хауме Альмери (GEO3BCN-CSIC).

https://www.youtube.com/watch?v=Czwmp-ZD6N8&t=203s

Датчики зафіксували три чіткі піки активності. Перший збігся з голом Феррана Торреса на 106-й хвилині додаткового часу, другий — зі скасованим голом на 112-й хвилині, а найпотужніший стався після фінального свистка, який підтвердив перемогу Іспанії та її другий титул чемпіона світу.

Хоча це не був природний землетрус, енергії натовпу вистачило, щоб її зафіксували сейсмометри.

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Подібне вже траплялося раніше: сейсмічні мережі фіксували коливання під час перемоги Іспанії у фіналі Євро-2024 над Англією (2:1) та після півфіналу ЧС-2026 проти Франції (2:0).

Раніше повідомлялось, що троє людей загинули в Аргентині після поразки збірної у фіналі ЧС-2026.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 збірна Іспанії

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