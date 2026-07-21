Після голу Торреса: святкування перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 спричинило землетрус

Вчені пояснюють, що ці коливання є наслідком індукованої сейсмічності, яка виникає через одночасні стрибки, вигуки та святкування великої кількості людей

Святкування перемоги збірної Іспанії над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу 2026 року було настільки масштабним, що його зафіксували сейсмометри по всій країні, повідомляє Marca.

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Сейсмолог Хорді Діас Кусі опублікував у X записи сейсмічної активності, отримані з мереж Національного географічного інституту Іспанії (IGN) та Картографічного і геологічного інституту Каталонії (ICGC). Дані були оброблені Інститутом наук про Землю імені Хауме Альмери (GEO3BCN-CSIC).

Датчики зафіксували три чіткі піки активності. Перший збігся з голом Феррана Торреса на 106-й хвилині додаткового часу, другий — зі скасованим голом на 112-й хвилині, а найпотужніший стався після фінального свистка, який підтвердив перемогу Іспанії та її другий титул чемпіона світу.

Хоча це не був природний землетрус, енергії натовпу вистачило, щоб її зафіксували сейсмометри.

Подібне вже траплялося раніше: сейсмічні мережі фіксували коливання під час перемоги Іспанії у фіналі Євро-2024 над Англією (2:1) та після півфіналу ЧС-2026 проти Франції (2:0).

Раніше повідомлялось, що троє людей загинули в Аргентині після поразки збірної у фіналі ЧС-2026.