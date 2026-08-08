«Фізично та ментально виснажені». Футболіст збірної Аргентини розповів про стан команди у фіналі ЧС-2026

8 серпня, 10:28
Ніколас Тальяфіко (Фото: Reuters/Brett Davis)

Ніколас Тальяфіко (Фото: Reuters/Brett Davis)

Захисник збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко вперше висловився після поразки у фіналі чемпіонату світу‑2026 від Іспанії (0:1).

Про це повідомляє TyC Sports.

Захисник високо оцінив виступ аргентинців на турнірі, попри поразку у фіналі.

«Треба пишатися тим чемпіонатом світу, який ми провели. Нелегко дійти до двох фіналів і мати дві медалі. Цьому треба надавати значення і також уміти програвати. Це показує, що ти досяг фіналу і віддав усе», — заявив Тальяфіко.

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За словами Тальяфіко, до вирішального матчу аргентинці підійшли виснаженими.

«Не хочу, щоб це звучало як виправдання, але до фіналу ми підійшли фізично та ментально виснаженими. Іспанія зіграла дуже добре і заслужено перемогла. Ми зіграли погано», — сказав захисник.

Тальяфіко також розкритикував умови, в яких проходив фінальний матч, зокрема стан газону та спеку.

Окремо 34-річний футболіст торкнувся питання свого майбутнього у збірній Аргентини.

«Цей чемпіонат світу я цінуватиму набагато більше, можливо, тому що він був останнім. Не знаю, думаю, що так. Мені вже не вистачить сил зіграти ще один», — зазначив Тальяфіко.

Він також зазначив, що команду чекає зміна поколінь.

«Планка залишилася дуже високою. Це складно. Вже має бути зміна покоління, прийдуть нові гравці. Нелегко буде зберегти цей рівень», — підсумував футболіст.

Тальяфіко виступає за збірну Аргентини з 2017 року та разом із командою виграв чемпіонат світу-2022 і Кубок Америки-2021.

Раніше президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапія висловився про можливе продовження кар'єри Ліонеля Мессі у збірній після чемпіонату світу-2026.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Збірна Аргентини збірна Іспанії ЧС-2026 Футбол

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