Також він висловився про скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

«ФІФА влаштовує все так, як хоче, для чого хоче, для власних інтересів, а не для футболу. Якщо їм потрібна 27-хвилинна перерва, вони її роблять. Перерви на гідратацію — це брехня. У нас вони є в Ла Лізі, але лише коли дуже спекотно. Тут, на стадіонах у Далласі, Лос-Анджелесі та Атланті, працювали кондиціонери — мені навіть довелося одягати светр на трибуні. Це була не пауза на гідратацію, а рекламна пауза», — цитує Тебаса La Gazzetta dello Sport.

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Він також заявив, що ФІФА ухвалює рішення без урахування думки футбольної спільноти.

«Це демонструє, що нами керує організація, яка робить і вирішує, що хоче, коли хоче, переслідуючи лише власні інтереси. У багатьох випадках її дії шкодять футболу. У системі є активні співучасники, які підтримують такі рішення, і пасивні — ті, хто мовчить і нічого не робить, щоб це припинити», — зазначив президент Ла Ліги.

Окремо Тебас висловився щодо ситуації з Балогуном.

«Призупинення дискваліфікації американського гравця — це надзвичайно серйозна справа. Їм пощастило, що Бельгія вибила США, інакше це міг би бути скандал, який коштував би Інфантіно його посади. Оскільки Бельгія перемогла, їм вдалося поховати цю справу. Але це лише верхівка айсберга», — наголосив він.

На його думку, президент ФІФА Джанні Інфантіно діє у власних інтересах, а його час на чолі організації вже минув.

«На мою думку, так, його час настав. Але він має підтримку системи та федерацій. Ніхто не хоче балотуватися, щоб програти. Це система, яка є недосконалою з самого початку. Цими днями тут, в Америці, я чув багато людей, які виступають проти Інфантіно і не погоджуються з тим, що він робить. Вони про це говорять, але нічого не роблять. Я не знаю, що гірше — мовчання чи співучасть, адже ті, хто мовчить, чудово усвідомлюють шкоду, якої це завдає футболу», — сказав Тебас.

Раніше повідомлялося, що ФІФА скасувала червону картку Леандро Паредеса після бійки у фіналі ЧС-2026.