Вінгер мадридського Атлетіко та збірної Аргентини Тьяго Альмада міг опинитися в українському чемпіонаті.

Перед чемпіонатом світу 2026 року 25-річний футболіст відхилив пропозиції з України, Росії та Саудівської Аравії, повідомляє Globo.

За даними видання, Альмада хотів залишитися в Європі, але згодом почав замислюватися про повернення до Південної Америки. Наразі він близький до переходу у Фламенго: бразильський клуб запропонував Атлетіко понад 20 мільйонів євро за аргентинського гравця.

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Фламенго вже досяг усної домовленості з представниками Альмади й планує найближчим часом завершити угоду з Атлетіко.

Альмада перейшов із бразильського Ботафого в Атлетіко влітку 2025 року за 21 мільйон євро. Минулого сезону він провів 40 матчів за іспанську команду у всіх турнірах й відзначився чотирма голами.

У 2022 році Альмада виграв чемпіонат світу у складі збірної Аргентини, а нещодавно став віцечемпіоном світу. Загалом в його активі 21 матч і п’ять голів за національну команду.

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