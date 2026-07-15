«Він робить різницю»: Анрі назвав ключового гравця збірної Іспанії —це не Ямаль

Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі високо оцінив гру півзахисника збірної Іспанії Родрі після перемоги над Францією (2:0) у півфіналі ЧС-2026 .

Чемпіон світу 1998 року вважає, що саме Родрі, а не зірковий вінгер Ламін Ямаль, є найважливішим гравцем іспанців.

«Це гравець, який робить різницю. Він контролює темп гри. Коли м’яч у нього, Іспанія дихає, Іспанія грає. Він — опорний пункт, він — мозок команди. Він відбирає м’яч, розподіляє його і дозволяє атакувальним гравцям виконувати свою роботу.

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У другому голі [Іспанії] ми бачимо саме його вплив: те, як він приймає м’яч, який пас віддає, яку позицію займає… Франція не може повернути собі м’яч. Іспанія домінує в центрі поля завдяки йому. Для мене Родрі — один із найкращих гравців світу на своїй позиції", — цитує Анрі Marca.

30-річний Родрі на ЧС-2026 провів усі сім матчів Іспанії у стартовому складі й встановив новий рекорд чемпіонатів світу за кількістю точних пасів. Нагадаємо, у 2024 році півзахисник Манчестер Сіті став володарем Золотого м’яча як найкращий футболіст світу.

Іспанія вперше з 2010 року вийшла до фіналу чемпіонату світу і спробує виграти своє друге золото в історії. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 19 липня, а суперником іспанців стане переможець матчу Англія — Аргентина.

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