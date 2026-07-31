Після історичного виходу до плей-оф: тренер-рекордсмен ЧС-2026 оголосив про завершення кар'єри

Головний тренер збірної Південної Африки Уго Брос залишить свою посаду після завершення контракту, який сплив у липні.

Про це в п’ятницю повідомила Південноафриканська футбольна асоціація, передає Reuters.

74-річний бельгійський фахівець очолював збірну ПАР із травня 2021 року. За цей час він привів команду до бронзових нагород Кубка африканських націй-2023, а також уперше в історії вивів її до плей-оф чемпіонату світу 2026 року, де південноафриканці завершили виступ у 1/16 фіналу після поразки від Канади (0:1).

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Повідомляється, що Південноафриканська футбольна асоціація запропонувала Броосу продовжити контракт до завершення Кубка африканських націй-2027, однак бельгієць вирішив завершити професійну тренерську кар'єру. Про такі наміри він говорив ще до початку чемпіонату світу.

Під час ЧС-2026 Броос також встановив рекорд, ставши найстаршим тренером, який виграв матч на фінальній стадії турніру. На момент перемоги збірної ПАР над Південною Кореєю (1:0) в останньому турі групового етапу йому було 74 роки та 75 днів.

Наступним турніром для збірної Південної Африки стане кваліфікація Кубка африканських націй-2027. Відбір команда розпочне наприкінці вересня домашнім матчем проти Гвінеї.

Уго Брос — колишній бельгійський захисник, який виступав за Андерлехт і Брюгге. Як тренер він працював із Брюгге, Андерлехтом, Генком, Трабзонспором, а також очолював збірні Камеруну та Південної Африки.

Серед його головних досягнень — три європейські кубки та чотири титули чемпіона Бельгії як футболіста, четверте місце на чемпіонаті світу 1986 року, чемпіонства Бельгії з Брюгге та Андерлехтом як тренера, перемога зі збірною Камеруну на Кубку африканських націй-2017, бронза КАН-2023 із ПАР, а також історичний вихід збірної Південної Африки до плей-оф ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що французький фахівець Руді Гарсія завершив роботу на посаді головного тренера збірної Бельгії.

Також воротар Баварії Мануель Ноєр заявив, що наступний сезон, найімовірніше, стане для нього останнім у професійному футболі.