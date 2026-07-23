Петиція набрала понад 61 тис. підписів: в Аргентині фанати вимагають переграти фінал ЧС-2026

В Аргентині запустили петицію з вимогою переграти фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Ініціатива вже зібрала понад 61 500 підписів.

Як повідомляє El Mundo, петицію започаткувала вболівальниця Гізела Санчес на платформі Change.org. Вона ставить під сумнів роботу словенського арбітра Славко Вінчича та закликає ФІФА переглянути рішення, ухвалені під час фінального матчу, який відбувся в Нью-Йорку. Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0.

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Організаторка кампанії стверджує, що окремі суддівські рішення могли вплинути на перебіг зустрічі. Вона заявляє про нібито порушення, однак не наводить перевірених доказів, і просить керівний орган світового футболу проаналізувати ситуацію.

Водночас подібні петиції не мають юридичної чи спортивної сили та не можуть зобов’язати ФІФА змінити результат офіційного турніру. Перегравання матчу можливе лише за виняткових обставин, передбачених футбольними правилами або рішеннями компетентних органів.

Зазначимо, що під час чемпіонату світу-2026 вже виникали інші подібні ініціативи. У Франції цифрова кампанія, яка зібрала понад 82 000 підписів, вимагала переграти півфінал проти Іспанії (0:2) через епізод із призначенням пенальті, однак ця вимога також не вплинула на перебіг турніру.

Раніше Роберто Аяла, член тренерського штабу Ліонеля Скалоні у збірній Аргентини, прокоментував конфлікт із футболістами збірної Іспанії після фінального свистка у фіналі чемпіонату світу.

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