«Змусив усіх скептиків замовкнути»: Руні назвав найкращого гравця чемпіонату світу-2026

Знаменитий футболіст відзначив півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема.

«Якщо говорити про найкращих у світі, то, гадаю, на думку спадають такі гравці, як Мбаппе чи Голанд. Беллінгем цього сезону в Реалі не зовсім сягнув таких висот, але для мене він — найкращий гравець цього турніру. Усе в його грі тримається на енергії, пристрасті, бажанні та драйві — саме завдяки цьому він отримує свою винагороду. Таке трапляється дуже рідко.

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Багато топ-гравців покладаються на власні здібності й техніку, щоб вирішувати долю епізодів. У Джуда є бажання та жага до гри, і дуже приємно бачити футболіста, який проводить найскладніші матчі й при цьому демонструє такий рівень. Це саме те, чого прагнуть уболівальники, особливо фанати збірної Англії. Вони хочуть бачити гравців, які бігають і працюють на команду та заради емблеми", — наводить слова Руні BBC.

Фото: REUTERS/Пол Чайлдс

Руні порівняв півзахисника Реала із собою і заявив, що в них багато спільного.

«Він нагадує мені мене самого: в одну мить думаєш: „Цей хлопець — геній“, а вже в наступну — „Не йди в цей підкат, не отримай вилучення“. Я був таким самим. Але він, вочевидь, підтверджує свій клас на наймасштабнішому турнірі. Раніше були скептики, та він змусив їх усіх замовкнути».

На чемпіонаті світу 2026 року Беллінгем провів шість матчів, у яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу.

У півфіналі збірна Англії зіграє з Аргентиною. Поєдинок відбудеться 15 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Півфінал ЧС-2026 Англія — Аргентина відбудеться в середу, 15 липня; початок — о 22:00 за київським часом. Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні Іспанія перемогла Францію (2:0) і стала першим фіналістом ЧС-2026.