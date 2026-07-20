«Було сумно це бачити»: легенда збірної Англії звинуватив Мессі у «неспортивній поведінці» у фіналі ЧС-2026

Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні розкритикував Ліонеля Мессі за епізод із Марком Кукурельєю у фіналі ЧС-2026, де Іспанія перемогла Аргентину (1:0).

Інцидент стався наприкінці матчу після вилучення Енцо Фернандеса, який отримав другу жовту картку за удар по Пау Кубарсі. Після цього між футболістами обох команд виникла сутичка. Кукурелья щось сказав Мессі, після чого закрив рот рукою та продовжив говорити.

Реклама

Аргентинець відреагував, звернувшись до арбітра, однак суддя та VAR не стали втручатися. За правилами ФІФА, жест із прикритим ротом під час конфронтації може каратися вилученням.

Раніше на турнірі за подібне порушення вже було вилучено півзахисника збірної Парагваю Мігеля Альмірона.

Руні залишився незадоволений поведінкою Мессі.

«Це відчай. Аргентина грає так, ми знаємо, що вони так роблять. Але єдине, чого ви хочете, — це гарної спортивної поведінки, і було сумно бачити, як Ліонель Мессі це робить», — сказав Руні, слова якого передає Daily Mail.

Раніше Мессі також розкритикував колишній захисник збірної Англії Лі Діксон за поведінку у фіналі ЧС-2026.

Повідомлялось що зірка збірної Іспанії Ніко Вільямс подарував свою золоту медаль мамі, а дівчина Ламіна Ямаля зворушливо привітала футболіста з перемогою.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте пояснив, як його команді вдалося зупинити Ліонеля Мессі у фіналі.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.