Найпопулярніший гравець ЧС-2026 зустрівся з легендою збірної Бразилії в Маямі — відео

У неділю, 19 липня, відбудеться фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини .

За кілька днів до вирішального матчу в Маямі стартував фінальний вікенд турніру. За лаштунками події голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья зустрівся з легендарним бразильцем Роналдо.

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Дві зірки чемпіонатів світу різних поколінь тепло поспілкувалися, обійнялися та зробили спільне фото.

Cape Verde's World Cup hero Vozinha meets Brazilian icon Ronaldo Nazário-one of the greatest players to ever grace the game 🤝❤️ pic.twitter.com/QGSPv810Zm — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 17, 2026

Зазначимо, що Возінья набрав понад 29 мільйонів підписників в Instagram (найбільше серед усіх гравців) після феєричного матчу проти Іспанії (0:0) у першому турі мундіалю. Перед початком турніру на голкіпера були підписані близько 50 тисяч користувачів.

Роналдо є дворазовим чемпіоном світу (1994, 2002) та дворазовим володарем Золотого м’яча (1997, 2002).

Зазначимо, що фінал ЧС-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

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