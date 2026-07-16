Серйозна втрата для Арсенала: Саліба ризикує вибути на тривалий термін через травму на ЧС-2026

Центральний захисник Арсенала та збірної Франції Вільям Саліба не зміг дограти півфінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Іспанії (0:2).

Тепер захисник може вибути з гри на 4−5 місяців через травму спини, повідомляє Mirror.

Саліба залишив поле вже на 30-й хвилині після падіння без контакту із суперником, після чого його замінив Максенс Лакруа.

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Проблема зі спиною турбувала футболіста протягом кількох місяців, однак він продовжував виступати, незважаючи на біль. Тепер із високою ймовірністю Салібі знадобиться операція, через яку він може пропустити значну частину наступного клубного сезону.

Ймовірна тривала відсутність стане проблемою для Арсенала, оскільки захисник може пропустити перші місяці нового сезону Прем'єр-ліги.

Зазначимо, Вільям Саліба станом на 2026 рік він провів за лондонський клуб понад 140 матчів і забив 6 голів. У складі збірної Франції футболіст зіграв понад 30 поєдинків, здобувши срібло чемпіонату світу-2022 та дійшовши до пізніх стадій Євро-2024 і ЧС-2026.

Нагадаємо, збірні Франції та Англії зустрінуться у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться в ніч із 18 на 19 липня, початок — о 00:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що призначення Зінедіна Зідана головним тренером збірної Франції може затягнутися через законодавчі обмеження щодо оплати праці.

Легендарний форвард Крістоф Дюгаррі розкритикував гру французів у півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії (0:2).