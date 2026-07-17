«Було важко підібрати слова»: водій автобуса збірної Англії написав зворушливий вірш після вильоту команди з ЧС-2026

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем поділився віршем, який написав водій автобуса команди Майкл Чандлер після поразки від Аргентини (1:2) у півфіналі ЧС-2026.

Збірна Англії втратила шанс вийти у фінал мундіалю. Аргентина здійснила пізній камбек і здобула перемогу над командою Томаса Тухеля з рахунком 2:1.

Після вильоту Беллінгем опублікував в Instagram пост із текстом вірша «Шлях Лева», який відображає шлях збірної Англії протягом останніх п’яти тижнів турніру.

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«Лев не хвалиться вголос і не женеться за похвалою від кожного натовпу.

Він знає рев, що стрясає ніч, що народжується, коли страх зустрічається з силою.

Матч не тільки з ворогом, найправдивіший удар — це невідомо.

Перш ніж один пас буде вдало здійснено з грацією, серце має спочатку виграти свої перегони", — йдеться у частині вірша.

Разом із публікацією Беллінгем написав, що йому було складно підібрати правильні слова після поразки.

«Дякую за неймовірну підтримку з дому та тим, хто витратив свої важко зароблені гроші, щоб поїхати до Америки та підтримати нас. Нехай єдність і любов, які ми бачили в нашій країні, не закінчаться цією кампанією. Коли ми разом, ми можемо досягти великих успіхів… І ми це зробимо! Любимо вас!» — написав футболіст.

Повідомлялось, що в Англії визначилися з майбутнім Тухеля після вильоту збірної з ЧС-2026.

Раніше Беллінгем емоційно відреагував на поразку Англії від Аргентини та звернувся до фанатів.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав збірну Англії після поразки у півфіналі ЧС-2026.