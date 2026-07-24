Потрапив у скандал після ЧС-2026: форвард збірної Австралії здав позитивний тест на кокаїн — ЗМІ

24 липня, 17:31
Крістіан Вольпато (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

Крістіан Вольпато (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

Австралійський нападник Крістіан Вольпато отримав позитивний результат тесту на кокаїн під час перевірки після того, як його зупинили за перевищення швидкості в Сіднеї. 

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Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, за інформацією поліції Нового Південного Уельсу, 22-річного футболіста двічі зупиняли за перевищення швидкості.

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Під час однієї з перевірок його автомобіль BMW рухався зі швидкістю 109 км/год у зоні, де дозволено 60 км/год. Інцидент стався близько 1:10 ночі у п’ятницю, 24 липня, на мосту Анзак у Сіднеї.

Після зупинки правоохоронці провели тест на наркотики, який, за повідомленнями ЗМІ, показав позитивний результат на кокаїн.

Керівництво Крістіана Вольпато та його клуб Сассуоло наразі не надали жодних коментарів щодо ситуації.

Зазначимо, що Вольпато виступає на позиції атакувального півзахисника за італійський Сассуоло, до якого перейшов із Роми у 2023 році за 7,5 мільйона євро.

На клубному рівні футболіст провів понад 50 матчів у Серії А та Серії B, у яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі. Після виступів за юнацькі збірні Італії Вольпато змінив футбольне громадянство та дебютував за національну команду Австралії.

У складі збірної він провів три офіційні матчі на чемпіонаті світу-2026, але не відзначався результативними діями.

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Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 Збірна Австралії

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