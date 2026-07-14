«Він нагадує мені Пеле». Сабо назвав найкращого гравця чемпіонату світу-2026

Йожеф Сабо поділився думкою про гру нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе на чемпіонаті світу 2026 року.

Авторитетний тренер вважає француза найкращим гравцем турніру. Сабо відзначив сильні сторони форварда й порівняв його з легендарним Пеле.

«Кіліан Мбаппе — головна зірка цього чемпіонату. Голанд із Норвегії — хороший нападник, але він більше залежить від партнерів по команді. А Мбаппе встигає всюди й усе робить на швидкості. Він нагадує мені Пеле.

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У молодості бразилець теж був таким швидким, що робив на полі все, що хотів. Дай Боже здоров’я Мбаппе, щоб він тішив нас своєю грою", — наводить слова Сабо 24 Канал.

На чемпіонаті світу 2026 року Кіліан Мбаппе вже записав на свій рахунок 11 результативних дій. Він забив вісім голів і віддав три гольові передачі.

У півфіналі збірна Франції зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 14 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Інший півфінал між національними командами Англії та Аргентини заплановано на середу, 15 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Рой Кін назвав єдиний шанс Іспанії в матчі проти Франції на ЧС-2026, а також спрогнозував фіналістів турніру.

Також легендарний український тренер Мирон Маркевич дав детальний прогноз на матч Франція — Іспанія у півфіналі ЧС-2026.