«Він нагадує мені Пеле». Сабо назвав найкращого гравця чемпіонату світу-2026
Кіліан Мбаппе отримав похвалу від Йожефа Сабо (Фото: Reuters/David Butler Ii)
Йожеф Сабо поділився думкою про гру нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе на чемпіонаті світу 2026 року.
Авторитетний тренер вважає француза найкращим гравцем турніру. Сабо відзначив сильні сторони форварда й порівняв його з легендарним Пеле.
«Кіліан Мбаппе — головна зірка цього чемпіонату. Голанд із Норвегії — хороший нападник, але він більше залежить від партнерів по команді. А Мбаппе встигає всюди й усе робить на швидкості. Він нагадує мені Пеле.
У молодості бразилець теж був таким швидким, що робив на полі все, що хотів. Дай Боже здоров’я Мбаппе, щоб він тішив нас своєю грою", — наводить слова Сабо 24 Канал.
На чемпіонаті світу 2026 року Кіліан Мбаппе вже записав на свій рахунок 11 результативних дій. Він забив вісім голів і віддав три гольові передачі.
У півфіналі збірна Франції зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 14 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Інший півфінал між національними командами Англії та Аргентини заплановано на середу, 15 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.
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