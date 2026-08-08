Мессі хотіли вбити, Роналду переслідували: ФБР розкрило шокуючі деталі ЧС-2026

Американська поліція разом із ФБР викрили одразу кілька потенційних злочинів, які могли готувати проти сучасних легенд футболу – Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Видання Marca оприлюднило деталі загроз безпеці, які виникали під час чемпіонату світу 2026 року. Розслідуванням цих випадків займалися ФБР та Міжнародний центр співробітництва поліції (IPCC).

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Зокрема, терорист готував замах на Ліонеля Мессі. Саме аргентинець отримав найбільше погроз протягом усього турніру.

Перед матчем групового етапу ЧС-2026 між Аргентиною та Йорданією (3:1) невідомий чоловік зателефонував до аеропорту Далласа та погрожував увірватися на стадіон разом із двома іншими людьми, які мали саморобні бомби та гвинтівку AR-15. При цьому він прямо згадував Мессі та заявляв про намір його вбити.

Погрози з’явилися і перед матчем 1/8 фіналу ЧС-2026 між Аргентиною та Єгиптом (3:2). Один із підозрюваних написав у соціальних мережах: «Я збираюся зайти на стадіон Атланта та підірвати Мессі чотирма бомбами, прив’язаними до мого тіла».

Під час того ж матчу поліція отримала ще один дзвінок. У ньому стверджувалося, що на трибунах у сміттєвих баках заховано три бомби. Після ретельного обшуку стадіону за допомогою собак-шукачів з’ясувалося, що це була хибна тривога.

Порушення безпеки стосувалися і Кріштіану Роналду. ФІФА повідомила ФБР про присутність «підозрілого чоловіка», який розпитував деталі щодо проживання португальця.

Через два дні поліція Х’юстона знайшла та заарештувала цього чоловіка в готелі, де зупинилася збірна Португалії. Іншу особу заарештували в Торонто за аналогічний інцидент після того, як вона спробувала прокрастися в ліфт із Роналду, стверджуючи, що хотіла лише зробити з Кріштіану селфі.

Смертельні погрози також отримували судді. Французький арбітр Франсуа Летексьє отримав понад 6000 повідомлень із погрозами та ненавистю на особистий акаунт у WhatsApp після суперечливого суддівства в матчі Аргентина — Єгипет.

Те саме сталося із суддею VAR цього матчу Віллі Делажодом. Через погрози довелося посилити охорону їхніх будинків та родин у Франції.

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