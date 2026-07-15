Кидали в поліцію піротехніку: після вильоту з ЧС-2026 у Франції спалахнули заворушення — затримали понад 160 людей

15 липня, 11:42
Збірна Франції програла Іспанії (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Збірна Франції програла Іспанії (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Більшість арештів були пов’язані з використанням феєрверкових мінометів, які спрямовували проти поліції та служб екстреної допомоги. 

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Понад 160 людей заарештували у Парижі та Ліоні після півфіналу чемпіонату світу-2026, у якому збірна Франції поступилася Іспанії з рахунком 0:2.

Французька влада заздалегідь посилила заходи безпеки через збіг півфіналу ЧС-2026 із Днем взяття Бастилії. По всій країні було розгорнуто додаткові 70 000 співробітників служби безпеки.

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Як повідомляє RMC, інциденти сталися під час і після матчу. У Парижі та передмістях правоохоронці затримали 141 особу. Серйозних травм унаслідок цих дій не зафіксували.

https://www.facebook.com/watch/?v=947296221708348

Подібні інциденти сталися і в Ліоні, де кілька сотень людей зібралися на площі Белькур, щоб переглянути матч. Після завершення гри утворилися невеликі групи людей, які почали кидати у поліцію снаряди, зокрема феєрверки, а також підпалювати сміттєві баки.

Поліція, включно з підрозділом боротьби з масовими заворушеннями CRS 83, втрутилася та затримала близько 20 осіб. Повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило.

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Раніше головний тренер збірної Франції Дешам назвав головну причину поразки Франції від Іспанії на ЧС-2026.

Також ми писали, що Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

Крім того, Саліба зізнався, що грав на ЧС-2026 із травмою, яка завадила йому дограти півфінал.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 Збірна Франції

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