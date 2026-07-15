Більшість арештів були пов’язані з використанням феєрверкових мінометів, які спрямовували проти поліції та служб екстреної допомоги.

Понад 160 людей заарештували у Парижі та Ліоні після півфіналу чемпіонату світу-2026, у якому збірна Франції поступилася Іспанії з рахунком 0:2.

Французька влада заздалегідь посилила заходи безпеки через збіг півфіналу ЧС-2026 із Днем взяття Бастилії. По всій країні було розгорнуто додаткові 70 000 співробітників служби безпеки.

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Як повідомляє RMC, інциденти сталися під час і після матчу. У Парижі та передмістях правоохоронці затримали 141 особу. Серйозних травм унаслідок цих дій не зафіксували.

Подібні інциденти сталися і в Ліоні, де кілька сотень людей зібралися на площі Белькур, щоб переглянути матч. Після завершення гри утворилися невеликі групи людей, які почали кидати у поліцію снаряди, зокрема феєрверки, а також підпалювати сміттєві баки.

Поліція, включно з підрозділом боротьби з масовими заворушеннями CRS 83, втрутилася та затримала близько 20 осіб. Повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило.

Раніше головний тренер збірної Франції Дешам назвав головну причину поразки Франції від Іспанії на ЧС-2026.

Також ми писали, що Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

Крім того, Саліба зізнався, що грав на ЧС-2026 із травмою, яка завадила йому дограти півфінал.