Повернення легенд. Анчелотті визначився із розширеною заявкою збірної Бразилії на ЧС-2026

Про це повідомляє UOL.

До розширеної заявки увійшли 55 гравців, серед яких опинилися Неймар та Тіаго Сілва. Обидва досвідчені футболісти давно не викликалися до національної команди, однак тренерський штаб продовжує розглядати їх як кандидатів на поїздку на мундіаль.

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Неймар востаннє виходив на поле у футболці збірної Бразилії ще восени 2023 року. Після цього 34-річний нападник не потрапляв до складу через проблеми зі здоров’ям та тривале відновлення.

41-річний Тіаго Сілва не виступав за збірну після чемпіонату світу 2022 року.

Остаточний список із 26 футболістів збірна Бразилії має оголосити 18 травня.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті не планує включати Неймара до складу команди на чемпіонат світу‑2026.

Анчелотті заявляв, що нападник Сантоса може поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.

Раніше зірка Барселони Ламін Ямаль назвав Неймара своїм кумиром та заявив, що мріє про фінал Іспанія — Бразилія на ЧС-2026, після чого планує провести з бразильцем спільну відпустку.

Повідомлялося, що Неймар почав набирати непогану форму перед ЧС-2026, забивши за Сантос у другому матчі поспіль.

Нещодавно у Сантосі виник скандал — Неймар посварився з сином Робіньо і збив його з ніг на тренуванні.