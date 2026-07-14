«Яка ганьба». Президент Бразилії розкритикував збірну після вильоту з ЧС-2026

14 липня, 13:01
Неймар та Вінісіус (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)

Неймар та Вінісіус (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)

Збірна Бразилії завершила виступи на чемпіонаті світу-2026, поступившись Норвегії (1:2) в 1/8 фіналу.

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Згодом президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що попри велику делегацію, яка вирушила на мундіаль, до Бразилії разом зі збірною повернувся лише один футболіст — Даніло, який виступає за місцевий Фламенго.

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Глава держави назвав це ганьбою та іронічно висловився про те, що могло б допомогти команді виграти чемпіонат світу-2026, повідомляє UOL.

«Делегація полетіла величезним складом на мундіаль, а повернулися одиниці. У літаку збірної майже нікого не було! Яка ганьба! У літаку був лише один гравець (Даніло з Фламенго — прим).

Якби вони перемогли, тут би всі танцювали та святкували. Я навіть написав повідомлення Анчелотті. Ви взагалі пам’ятаєте, хто такий Анчелотті? Це тренер збірної Бразилії.

Я бачив, як один хлопець зробив робота, який був схожий на Мбаппе чи Холанда. Я написав головному тренеру, що йому потрібно викликати до збірної цього робота.

Може, хоча б це допомогло б Бразилії перемогти на чемпіонаті світу", — сказав Лула.

Раніше чемпіон світу 2002 року розкритикував Бразилію після вильоту з ЧС-2026.

Також ми писали, що Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Чемпіонат світу з футболу Футбол Збірна Бразилії

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