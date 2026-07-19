«Атмосфера стала нестерпною»: Дешам озвучив справжню причину відходу зі збірної Франції

Матч за третє місце на ЧС-2026 проти Англії став для Дідьє Дешама останнім на чолі збірної Франції.

Після поєдинку, що завершився поразкою французів із рахунком 4:6, 57-річний фахівець відверто розповів про рішення залишити національну команду. Він зізнався, що постійна критика з боку преси та частини вболівальників не залишила йому вибору.

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«Я вирішив, що настав час зупинитися. І якщо я ухвалив таке рішення, то не заради себе — кажу це щиро, — а заради блага збірної Франції. Можливо, раніше я цього не говорив, але зараз скажу чесно: це рішення було не для мене. Просто навколо мене сформувалася атмосфера, яка стала настільки нестерпною, що збірна Франції не заслуговувала на це.

Це не сталося за один день. Після того як про мій відхід було оголошено, для збірної Франції все стало значно краще. Я міг ухвалити це рішення до чемпіонату світу або навіть під час турніру, але не захотів, тому що надто поважаю збірну Франції", — цитує Дешама L’Equipe.

Дідьє Дешам тренував збірну з 2012 року. У 2018-му Франція виграла чемпіонат світу під його керівництвом, а у 2022-му дійшла до фіналу світової першості, де поступилася Аргентині. У 1998-му Дешам став чемпіоном світу у ролі капітана французької команди.

Очікується, що після чемпіонату світу збірну Франції очолить Зінедін Зідан.