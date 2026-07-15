Зідану заблокували шлях до збірної Франції через новий закон

Дідьє Дешам залишить посаду головного тренера французької команди після ЧС-2026, пише Marca. Очікується, що його замінить Зідан.

Втім з контрактом із 54-річним фахівцем можуть виникнути проблеми. Причина полягає в нових правилах оплати праці керівників державних структур у Франції.

Реклама

8 липня спільна комісія Сенату та Національних зборів Франції встановила максимальну річну зарплату для керівників державних промислово-комерційних установ на рівні 450 тисяч євро брутто. Саме під це обмеження наразі підпадає і посада головного тренера збірної Франції. Ця сума приблизно у десять разів менша за зарплату, яку отримував Дешам.

Французька федерація футболу очікує внесення змін до законодавства, щоб мати можливість запропонувати Зідану контракт із вищою винагородою. Для цього необхідне схвалення міністерки спорту, молоді та громадського життя Франції Маріни Феррарі.

Раніше в інтерв'ю France 2 Феррарі назвала Зідана «хорошим варіантом» для національної команди, але наголосила, що рішення щодо призначення головного тренера не належить до компетенції міністра спорту.

Зідан залишається без роботи вже п’ять років, після того, як у 2021 році залишив Реал. Під керівництвом фахівця «вершкові» тричі поспіль виграли Лігу чемпіонів та двічі стали чемпіонами Іспанії.

Раніше провідне спортивне видання Франції L'Équipe виставило підопічним Дешама оцінки за матч за десятибальною шкалою.