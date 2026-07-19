«Могло бути ще гірше»: Чуамені розповів, що сказав Дешам після провального першого тайму проти Англії

Після перерви Франція зуміла нав’язати боротьбу супернику. Кіліан Мбаппе відіграв один м’яч, згодом Бредлі Баркола скоротив відставання до двох голів, а на 66-й хвилині Мбаппе оформив дубль.

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Наприкінці зустрічі Букайо Сака реалізував пенальті та оформив хет-трик, а вже у компенсований час Усман Дембеле забив четвертий м’яч французів. Однак Англія відповіла голом Джуда Беллінгема і здобула перемогу з рахунком 6:4.

Півзахисник збірної Франції розповів, що сказав головний тренер команди Дідьє Дешам у перерві матчу за третє місце ЧС-2026, коли французи поступалися Англії з рахунком 0:4.

«Ми були налаштовані виграти цей матч з кількох причин, але особливо через тренера. Все пішло не так, як ми хотіли, особливо в першому таймі, але ми перегрупувалися як команда, показали кращу сторону себе. Цього було недостатньо, тому ми трохи розчаровані.

Ми точно знали, що робимо не те, що потрібно. Могло бути ще гірше, але тренер виголосив виняткову промову в перерві, яка допомогла всім переорієнтуватися та показати щось краще.

Я не буду вдаватися в подробиці. Він говорив переважно про гордість і обов’язок віддатися всій своїй справі заради футболки збірної Франції, і саме це й було зроблено", — цитує Чуамені L’Equipe.

Футболіст також подякував Дешаму, який залишає посаду головного тренера збірної Франції.

«Цей тренер залишить незабутній слід. Багато чого змінилося з того часу, як він очолив команду, до того часу, як він йде. Він переможець, і ми пам’ятатимемо клас, який він демонстрував. Він захоплював французький народ», — додав він.

Раніше Дідьє Дешам оцінив поразку Франції від Англії в матчі за бронзові нагороди ЧС-2026.

Також Кіліан Мбаппе прокоментував результативний поєдинок із англійцями та попрощався з Дешамом, який залишає збірну Франції.