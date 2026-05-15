Привернули увагу до виду, що зникає: збірна Ірану представила форму на ЧС-2026 з азійським гепардом

Футболка збірної Ірану на ЧС-2026 схожа на комплект 2022 року і зберігає традиційну білу основу. Особливістю нового дизайну стало повернення зображення азіатського гепарда.

Як повідомляє видання Footy Headlines, зображення розмістили у вигляді великого сірого водяного знака у нижній правій частині передньої сторони футболки.

Такий елемент має привернути увагу до азійського гепарда — виду, що перебуває під загрозою зникнення.

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Білу домашню форму доповнили тонким візерунком у стилі анімалістичного принта, який проходить через обидва рукави. Також на манжетах розмістили кольори іранського прапора.

Зазначимо, що національна збірна Ірану з футболу вже офіційно кваліфікувалася на Чемпіонат світу 2026 року. Путівку на мундіаль команда гарантувала собі ще у березні 2025 року після нічиєї 2:2 проти Узбекистану завдяки дублю форварда Інтера Мехді Таремі.

За результатами жеребкування Іран потрапив до групи G, а всі матчі групового етапу команда проведе на стадіонах США. Водночас участь збірної супроводжується серйозними логістичними та політичними труднощами.

Раніше ми повідомляли, збірна Ірану з футболу зможе виступити на чемпіонаті світу-2026, проте СШАне впустять до країни осіб, яких вважатимуть пов’язанимиз Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).