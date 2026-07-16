Отримали ушкодження: два лідери збірної Іспанії пропустили тренування перед фіналом ЧС-2026

Збірна Іспанії провела перше тренування після виходу до фіналу чемпіонату світу-2026 без Ламіна Ямаля та Педро Порро.

Як повідомляє Marca, обидва футболісти працювали за індивідуальною програмою через фізичний дискомфорт.

Ямаль завершив півфінальний матч проти Франції (2:0) із наслідками сильного удару, якого зазнав після фолу Люка Діня у штрафному майданчику. Після матчу фізіотерапевти збірної одразу розпочали роботу з футболістом. На тренуванні нападник займався зі спеціальною пов’язкою на лівому стегні.

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У Педро Порро виникла м’язова втома після півфіналу. Захисник, якого визнали найкращим гравцем матчу проти Франції, був замінений наприкінці зустрічі. Раніше він уже відчував дискомфорт після поєдинку із Саудівською Аравією (4:0), через що пропустив матч проти Уругваю (0:1), а згодом провів поспіль ігри проти Австрії (3:0), Бельгії (2:1) та Франції (2:0).

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте заявив, що не очікує серйозних проблем у обох футболістів і розраховує, що вони будуть готові до фіналу. Їхні індивідуальні заняття є запобіжним заходом і не викликають занепокоєння.

Нагадаємо, у неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026. Матч відбудеться в Іст-Ратерфорді (США) та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Повідомлялось, що будинок Ламіна Ямаля намагалися пограбувати під час півфіналу ЧС-2026.

Також повідомляли про те, що 19-річний Ямаль встановив унікальний рекорд у складі збірної Іспанії.

Раніше Педро Порро емоційно відреагував на вихід у фінал ЧС-2026.