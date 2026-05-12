Шестиразовий переможець Ліги чемпіонів не зіграє на ЧС-2026 — не потрапив у заявку збірної Іспанії
Дані Карвахаль (Фото: Дані Карвахаль/Instagram)
Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль не потрапив до розширеної заявки збірної Іспанії на чемпіонат світу‑2026.
Про це повідомляє Marca з посиланням на журналістку COPE Аранчу Родрігес.
Головний тренер національної команди Луїс де ла Фуенте сформував розширену заявку з 55 футболістів і в ній не знайшлося місця досвідченому гравцю.
Повідомляється, що тренер вже раніше контактував із Карвахалем і особисто повідомив йому про рішення.
У попередній заявці Іспанії найбільше представників має Барселона — одразу дев’ять гравців, серед яких Педрі, Гаві та Ламін Ямаль. Реал представлений лише трьома футболістами Дін Хейсен, Фран Гарсія та нападник Гонсало Гарсія.
До заявки також потрапили кілька несподіваних імен: голкіпер Лео Роман (Мальорка), захисник Віктор Гомес (Брага), Серхіо Гомес і Йон Мартін (Реал Сосьєдад), Альберто Молейро (Вільярреал), Тоні Мартінес (Алавес) та Пау Торрес (Астон Вілла).
Фінальний список із 26 гравців буде оголошено наприкінці травня.
Карвахаль є вихованцем мадридського клубу та повернувся до команди у 2013 році після періоду виступів за Баєр. Відтоді він став одним із символів «вершкових», провівши 448 матчів, у яких відзначився 14 голами та 59 результативними передачами.
У складі Реала Карвахаль здобув цілу низку трофеїв. Він чотири рази ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни та чотири рази — Суперкубок Іспанії. На європейській арені захисник шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів, п’ять разів піднімав над головою Суперкубок УЄФА та стільки ж разів ставав переможцем клубного чемпіонату світу ФІФА.
На його рахунку 51 матчі та 1 гол за збірну Іспанії, з якою він виграв Євро-2024.
Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.
Іспанія зіграє в групі Н, де її суперниками будуть Саудівська Аравія, Кабо-Верде та Уругвай.
Раніше повідомлялося, що Даніель Карвахаль покине Реал після завершення сезону.