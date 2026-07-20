38 матчів без поразок: збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026

Збірна Іспанії з футболу встановила світовий рекорд за тривалістю безпрограшної серії в ігровий час після перемоги над Аргентиною у фіналі ЧС-2026 .

Команда Луїса де ла Фуенте у фінальному матчі мінімально здолала Аргентину з рахунком 1:0 та вдруге в історії стала чемпіоном світу. Ця перемога стала для іспанців 38-м поспіль матчем без поразок, що дозволило перевершити попередній рекорд збірної Італії.

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За даними Opta Analyst, серія Іспанії триває з березня 2024 року. За цей період команда провела 38 матчів, у яких здобула 29 перемог і 9 нічиїх.

У рейтингу найдовших безпрограшних серій серед європейських чоловічих збірних Іспанія тепер посідає перше місце. Другий результат належить Італії, яка у період із жовтня 2018 до вересня 2021 року не програвала 37 матчів (28 перемог, 9 нічиїх).

Також до списку найкращих серій увійшли попередні досягнення Іспанії — 35 матчів без поразок у період із лютого 2007 до червня 2009 року та 31 матч із вересня 1994 до листопада 1997 року. Крім того, по 30 матчів без поразок мали збірні Франції (1994−1996) та Італії (1935−1937).

Раніше повідомлялося, що Педрі після перемоги Іспанії на ЧС-2026 повторив зворушливу традицію з батьком.

Також стало відомо, що ФІФА прибрала Дональда Трампа з фото святкування перемоги збірної Іспанії на ЧС-2026, а Луїс де ла Фуенте відреагував на обіцянку Марка Кукурельї зробити татуювання із його обличчям.