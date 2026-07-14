Збірна Норвегії досягла історичного результату на чемпіонаті світу-2026, вперше в історії дійшовши до чвертьфіналу турніру.

Після вильоту від Англії з рахунком 1:2 норвезька команда повернулася додому, де отримала масштабну підтримку від уболівальників.

Понад 100 тисяч фанатів вийшли на вулиці Осло, щоб привітати футболістів, перетворивши поразку на справжнє національне свято.

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Як повідомляє Al Jazeera, величезні натовпи заповнили територію біля Королівського палацу та головну вулицю столиці Карл Юханс-гейт.

Уболівальники у футболках збірної Норвегії виконали знаменитий «Вікінгський гребок» — символічний жест, який став візитівкою норвезьких фанатів під час мундіалю.

Збірна Норвегії прибула до столиці, провівши традиційний салют із водометів. Спочатку команда відвідала аудієнцію у короля Гаральда, після чого вийшла привітати прихильників. Під час зустрічі Королівська гвардія стояла позаду футболістів.

Збірна Норвегії зібралась біля палацу в Осло / Фото: REUTERS/Tom Little

Нагадаємо, Норвегія завершила виступ на ЧС-2026 у чвертьфіналі, де поступилася Англії з рахунком 1:2. Для Ерлінга Голанда цей турнір став дебютним чемпіонатом світу — нападник забив сім голів у шести матчах.

Матч між збірними Франції та Іспанії відбудеться у вівторок, 14 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Поєдинок між національними командами Англії та Аргентини заплановано на середу, 15 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що суперкомп’ютер назвав фаворита ЧС-2026 перед півфіналами.

Раніше повідомлялось, що Голанд привіз із ЧС-2026 незвичний сувенір за 750 доларів.