Ярмоленко вперше прокоментував провал збірної України у відборі ЧС-2026

36-річний футболіст не впевнений у тому, що національна команда вийшла б на мундіаль, якби він отримав виклик від Реброва на матч зі Швецією.

«Звичайно, що засмучені. Думаю, всі вболівальники хотіли бачити збірну на ЧС, але що поробиш, це футбол.

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Уболівальники говорили, що не вистачило мене і моєї харизми? Ну, слухайте, харизма була в грі з Карпатами (поразка Динамо 0:1 — прим.) — і що, щось змінилося? Тому це таке. Був би я в збірній — можливо, також би програли.

Завжди легко говорити, коли ти програв, що не вистачало того чи іншого, тактики чи налаштування. Так завжди буде. Класно говорити після свистка. Той, хто вміє робити якийсь аналіз ще до свистка і казати, чого не вистачить, — то вже трошки інше", — сказав Ярмоленко в коментарі Youtube-каналу «Гливинський Pro Sport».

Зазначимо, що під керівництвом Сергія Реброва збірна України не вийшла на чемпіонат світу, програвши Швеції в півфіналі плей-оф європейської кваліфікації (1:3).

Востаннє наша команда виступала на світовій першості 2006 року.

Додамо, що наступний великий міжнародний турнір для збірної України — Ліга націй, у якій команда проведе сезон у дивізіоні В і гратиме з Угорщиною (перший матч — 25 вересня), Грузією та Північною Ірландією.

Раніше ми писали, що Україна увійшла до п’ятірки найдорожчих збірних, які не зіграють на ЧС-2026.