«Не дозволяють в'їхати до США». Чемпіон світу-2010 попросив допомоги у Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю

Жоану Капдевілі, який став чемпіоном світу 2010 року у складі збірної Іспанії, відмовили у видачі візи ESTA для в’їзду до США.

У своєму акаунті в X ексфутболіст, який ризикує пропустити фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною, позначив президента США Дональда Трампа та попросив допомогти вирішити цю проблему.

Реклама:

«Мені потрібна допомога, @realDonaldTrump! Мені щойно повідомили, що я не зможу полетіти на фінал разом із дітьми, бо мені відмовили у видачі ESTA.

Хтось може мені з цим допомогти? Ви навіть не уявляєте, як я мріяв опинитися там разом із усіма моїми партнерами по команді з 2010 року та нинішньою командою, щоб вболівати за них.

Реклама

Не можу повірити, що мені не дозволяють в'їхати до США… І що я пропущу такий момент разом із дітьми, які так люблять футбол…

Якщо хтось знає, як це вирішити, я буду вдячний вам усією душею на все життя", — написав Капдевіла.

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

Зазначимо, що фінал ЧС-2026 розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше ми писали, що найпопулярніший гравець ЧС-2026 зустрівся з легендою збірної Бразилії в Маямі.