«Не дозволяють в'їхати до США». Чемпіон світу-2010 попросив допомоги у Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю
Жоан Капдевіла (Фото: instagram.com/joancapdevila11)
Жоану Капдевілі, який став чемпіоном світу 2010 року у складі збірної Іспанії, відмовили у видачі візи ESTA для в’їзду до США.
У своєму акаунті в X ексфутболіст, який ризикує пропустити фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною, позначив президента США Дональда Трампа та попросив допомогти вирішити цю проблему.
«Мені потрібна допомога, @realDonaldTrump! Мені щойно повідомили, що я не зможу полетіти на фінал разом із дітьми, бо мені відмовили у видачі ESTA.
Хтось може мені з цим допомогти? Ви навіть не уявляєте, як я мріяв опинитися там разом із усіма моїми партнерами по команді з 2010 року та нинішньою командою, щоб вболівати за них.
Не можу повірити, що мені не дозволяють в'їхати до США… І що я пропущу такий момент разом із дітьми, які так люблять футбол…
Якщо хтось знає, як це вирішити, я буду вдячний вам усією душею на все життя", — написав Капдевіла.
Зазначимо, що фінал ЧС-2026 розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом.
Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.
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