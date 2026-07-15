Легендарний Зідан погодився очолити збірну Франції — журналіст

Екснаставник мадридського Реала Зінедін Зідан близький до повернення до тренерської діяльності.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Зідан готовий стати головним тренером збірної Франції.

Очікується, що сторони підпишуть угоду, яка діятиме до завершення чемпіонату світу 2030 року.

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Зідан змінить на посаді Дідьє Дешама, який очолював «синіх» протягом 14 років. Про його відхід було оголошено ще у січні 2025‑го. Під керівництвом Дешама Франція виграла чемпіонат світу‑2018 та здобула срібло на ЧС‑2022.

На нинішньому мундіалі команда Дешама дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:2. Попереду у французів ще матч за третє місце, де суперником буде Англія або Аргентина.

Зідан залишається без роботи вже п’ять років, після того, як у 2021 році залишив Реал.

Під керівництвом Зінедіна «вершкові» тричі поспіль виграли Лігу чемпіонів та двічі стали чемпіонами Іспанії.

Нещодавно Славен Біліч вдруге очолив збірну Хорватії, замінивши Златко Далича.

Раніше Куман емоційно оголосив про відхід зі збірної Нідерландів після вильоту з ЧС-2026.

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Крім цього, збірна Португалії оголосила про призначення Жорже Жезуша новим головним тренером замість Роберто Мартінеса.