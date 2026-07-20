«Як ми колись грали у дворі»: Зідан назвав трьох футболістів, чиєю грою насолоджувався на ЧС-2026

Легендарний півзахисник і тренер Зінедін Зідан вражений індивідуальними виступами зірок футболу на чемпіонаті світу 2026 року.

Чемпіон світу 1998 року відзначив Кіліана Мбаппе та Майкла Олісе зі збірної Франції, а також 19-річного іспанського вінгера Ламіна Ямаля.

«Зараз є дуже багато молодих гравців. Їм по 20−21 рік, але вони грають так, як ми колись грали у дворі. Саме це ми й хочемо бачити на полі. Було прекрасно спостерігати за їхньою грою.

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Можна говорити про Ямаля, Олісе, Мбаппе. Усе, що вони показують на полі… Вони змушують нас мріяти, коли ми дивимося матчі. Саме такого футболу ми й хочемо. Я справді отримав величезне задоволення", — цитує Зідана RMC Sport.

Нагадаємо, збірна Іспанії виграла ЧС-2026, здолавши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0.

Франція посіла четверте місце на турнірі, поступившись у матчі за бронзу англійцям (4:6). Мбаппе став найкращим бомбардиром мундіалю — 10 голів.

Очікується, що Зінедін Зідан найближчим часом очолить збірну Франції замість Дідьє Дешама, який покидає команду після ЧС-2026.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.