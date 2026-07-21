«Якби був там, я б вдарив його головою»: Ібрагімович жорстко висловився про Паредеса після бійки у фіналі ЧС-2026

Златан Ібрагімович розкритикував півзахисника збірної Аргентини Леандро Паредеса за його поведінку у фіналі чемпіонату світу 2026 року проти Іспанії.

Матч завершився перемогою Іспанії з рахунком 1:0, однак після фінального свистка на полі сталася сутичка між футболістами. Захисник Аргентини Науель Моліна вдарив Родрі, який вибіг зі лави запасних святкувати перемогу, після чого конфлікт продовжився за участю інших гравців.

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Під час інциденту Леандро Паредес схопив Еріка Гарсію за горло, а згодом зіткнувся з Гаві. За свої дії аргентинець отримав червону картку. Також увагу привернула поведінка кількох гравців Аргентини під час церемонії нагородження — вони відвернулися у момент вручення Кубка світу збірній Іспанії.

Ібрагімович заявив, що Паредесу пощастило, що на полі не було такого гравця, як він.

«Паредес може бути радий, що на полі не було такого гравця, як я. Якби був там, я б вдарив його головою і був би вилучений. Це непрофесійна поведінка з його боку», — цитує Ібрагімовича Goal.

Колишній нападник також розкритикував футболістів Іспанії за те, що вони не змогли захистити своїх партнерів під час конфлікту.

«Я не знаю, що роблять іспанські гравці? Вони просто дивляться, як інший гравець б'є їхнього товариша по команді», — заявив він.

Раніше колишній захисник збірної Німеччини та Баварії Лотар Маттеус розніс Аргентину за поведінку у фіналі ЧС-2026.

Також колишній нападник збірної Англії Вейн Руні звинуватив Ліонеля Мессі у «неспортивній поведінці» під час фіналу чемпіонату світу.

Повідомлялось, що ФІФА розпочала розслідування щодо Аргентини після бійки між футболістами у фіналі ЧС-2026.