«Дотягнув команду до фіналу». Маркевич назвав фаворита на Золотий м’яч після ЧС-2026

Відомий український тренер Мирон Маркевич після завершення ЧС-2026 висловився про те, хто найбільше цього року заслужив на Золотий м'яч.

Маркевич вважає, що головним фаворитом у боротьбі за престижну індивідуальну нагороду має бути капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, повідомляє Гливинський Pro Sport.

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«Він дотягнув команду до фіналу своїми діями, своїм лідерством. Без нього, звичайно було б важко Аргентині.

Я вважаю, що він повинен дістати Золотий м’яч, то однозначно", — сказав тренер.

Наставник відзначив ще одного футболіста, який заслужив бути серед претендентів на нагороду.

«У мене є ще один кандидат — Родрі, тому що так провести цей чемпіонат…

Він і плеймейкером був, і забирав м’ячі, був лідером на полі. Напевно, це другий такий кандидат на Золотий м’яч, я так вважаю. Ці два футболісти заслуговують на Золотий м’яч", — сказав Маркевич.

Збірна Іспанії здобула перемогу над Аргентиною у фіналі ЧС-2026 завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі та вдруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Також Мессі розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Згодом Ліонель привітав Іспанію та звернувся до вболівальників.