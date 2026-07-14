Мбаппе випереджає Мессі. Названо 10 головних фаворитів на Золотий м’яч ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу наближається до завершення, тож загострюється боротьба за індивідуальну нагороду найкращому гравцю турніру.

Перед півфіналами видання Goal визначило десятку фаворитів на Золотий м’яч турніру

Головними фаворитами наразі вважаються нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе та капітан Аргентини Ліонель Мессі.

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Третю сходинку рейтингу посідає Джуд Беллінгем. До п’ятірки також увійшли Гаррі Кейн і Майкл Олісе.

Окрім них, у десятці найкращих залишаються Ерлінг Голанд, Усман Дембеле, Мікель Оярсабаль, Ісмаель Саїбарі та Ламін Ямаль.

Переможця Золотого м’яча чемпіонату світу визначать представники міжнародних медіа. Під час голосування враховуються не лише забиті голи, а й загальний вплив футболіста на гру та виступ його команди протягом усього турніру.

Топ-10 претендентів на Золотий м’яч ЧС-2026 за версією Goal:

1. Кіліан Мбаппе (Франція)

2. Ліонель Мессі (Аргентина)

3. Джуд Беллінгем (Англія)

4. Гаррі Кейн (Англія)

5. Майкл Олісе (Франція)

6. Ерлінг Голанд (Норвегія)

7. Усман Дембеле (Франція)

8. Мікель Оярсабаль (Іспанія)

9. Ісмаель Саїбарі (Марокко)

10. Ламін Ямаль (Іспанія)

Сьогодні, 14 липня, відбудеться перший півфінал ЧС-2026, у якому зустрінуться Франція та Іспанія. Початок матчу — о 22:00.

Завтра, 15 липня, другу путівку у фінал розіграють Аргентина та Англія. Гра розпочнеться також о 22:00.

Раніше повідомлялося, що український тренер Олег Федорчук спрогнозував фіналістів ЧС-2026.