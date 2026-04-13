ЛНЗ не пустив Шахтар на перше місце: результати 23-го туру чемпіонату України з футболу — відео

13 квітня, 15:38
ЛНЗ проти Шахтаря (Фото: ФК ЛНЗ)

ЛНЗ проти Шахтаря (Фото: ФК ЛНЗ)

У центральному поєдинку туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за золоті медалі — ЛНЗ і Шахтар. Нічия дозволила черкаському клубу втримати перше місце в турнірній таблиці.

Напередодні Шахтар зробив крок до півфіналу Ліги конференцій, розгромивши АЗ Алкмар.

23-Й ТУР УПЛ

П’ятниця, 10 квітня

13:00. Полтава — Полісся — 0:4
Голи: Гуцуляк, 10 (пен.), Андрієвський, 14, Сарапій, 34, Майсурадзе, 71

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https://www.youtube.com/embed/DzWBcFgLZcU?si=tNu1yvxFnuy7Z1rc

18:00. Рух — Колос — 1:1
Голи: Невес, 90 — Еліас, 86

https://www.youtube.com/embed/PjzxzHMupjg?si=xUDEtxq_YN0As_GB

Субота, 11 квітня

13:00. Карпати — Олександрія — 2:0
Голи: Костенко, 75, Жан Педрозу, 90+2

https://www.youtube.com/embed/fLysHYRSW2I?si=k88MPGaDnKv04tOB

15:30. Металіст 1925 — Динамо — 1:0
Гол: Антюх, 78

https://www.youtube.com/embed/T9kdgJ28Skg?si=xqp0bq7KF7is217k

18:00. Верес — Оболонь — 2:0
Голи: Ндукве, 73, Харатін, 85 (пен.)

https://www.youtube.com/embed/PLwrU8SBUJ0?si=DvoPeQnIgoqnIskH

Неділя, 12 квітня

13:00. Кудрівка — Кривбас — 1:2
Голи: Сторчоус, 81 — Парако, 33, Шевченко, 88

https://www.youtube.com/embed/XbaN5PZ2pjE?si=0zY_KRMObe8NyMgK

15:30. Зоря — Епіцентр — 1:0
Гол: Джордан, 33

https://www.youtube.com/embed/TVPK96ydku4?si=14VG4L16grEeRySE

Понеділок, 13 квітня

13:00. ЛНЗ — Шахтар — 2:2
Голи: Бондар, 28 (авт.), Ассіонор, 90+5 — Рябов, 11 (авт.), Егіналду, 34

https://www.youtube.com/embed/OfpVROFBLeM?si=k-wpJlIKrKX90Mbt

Турнірна таблиця

Таблиця УПЛ, 23 тур (Фото: flashscore.ua)
Таблиця УПЛ, 23 тур / Фото: flashscore.ua

Колишній головний тренер Дніпра, Металіста і Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від центрального поєдинку 23-го туру, де зіграють лідери чемпіонату — ЛНЗ і Шахтар.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол чемпіонат України з футболу УПЛ Прем'єр-ліга Україна

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