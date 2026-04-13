ЛНЗ не пустив Шахтар на перше місце: результати 23-го туру чемпіонату України з футболу — відео
ЛНЗ проти Шахтаря (Фото: ФК ЛНЗ)
У центральному поєдинку туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за золоті медалі — ЛНЗ і Шахтар. Нічия дозволила черкаському клубу втримати перше місце в турнірній таблиці.
Напередодні Шахтар зробив крок до півфіналу Ліги конференцій, розгромивши АЗ Алкмар.
23-Й ТУР УПЛ
П’ятниця, 10 квітня
13:00. Полтава — Полісся — 0:4
Голи: Гуцуляк, 10 (пен.), Андрієвський, 14, Сарапій, 34, Майсурадзе, 71
18:00. Рух — Колос — 1:1
Голи: Невес, 90 — Еліас, 86
Субота, 11 квітня
13:00. Карпати — Олександрія — 2:0
Голи: Костенко, 75, Жан Педрозу, 90+2
15:30. Металіст 1925 — Динамо — 1:0
Гол: Антюх, 78
18:00. Верес — Оболонь — 2:0
Голи: Ндукве, 73, Харатін, 85 (пен.)
Неділя, 12 квітня
13:00. Кудрівка — Кривбас — 1:2
Голи: Сторчоус, 81 — Парако, 33, Шевченко, 88
15:30. Зоря — Епіцентр — 1:0
Гол: Джордан, 33
Понеділок, 13 квітня
13:00. ЛНЗ — Шахтар — 2:2
Голи: Бондар, 28 (авт.), Ассіонор, 90+5 — Рябов, 11 (авт.), Егіналду, 34
Турнірна таблиця
Колишній головний тренер Дніпра, Металіста і Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від центрального поєдинку 23-го туру, де зіграють лідери чемпіонату — ЛНЗ і Шахтар.