Шахтар вже майже чемпіон: результати 26-го туру чемпіонату України з футболу — відео
Битва грандів українського футболу (Фото: ФК Шахтар)
У центральному поєдинку зустрічалися найтитулованіші команди країни — Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і вже в наступному турі може достроково стати чемпіоном.
Напередодні Шахтар програв перший півфінал Ліги конференцій.
26-Й ТУР УПЛ
П’ятниця, 1 травня
15:30. Полтава — Кривбас — 3:3
Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 — Парако, 2, Сек, 7, Лін, 85
Субота, 2 травня
13:00. Олександрія — Колос — 0:3
Голи: Денісенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86
15:30. Верес — Епіцентр — 3:3
Голи: Бойко, 59, Ндукве, 54, Ципот, 87 — Сидун, 5, Миронюк, 7, Сидун, 56
18:00. Карпати — ЛНЗ — 0:0
Неділя, 3 травня
13:00. Оболонь — Кудрівка — 1:1
Голи: Полегенько, 23 — Векляк, 90+2
15:30. Металіст 1925 — Полісся — 0:1
Гол: Брагару, 20
18:00. Динамо — Шахтар — 1:2
Голи: Пономаренко, 13 — Феррейра, 50, Траоре, 68
Понеділок, 4 травня
18:00. Рух — Зоря — 1:2
Голи: Невес, 21 — Попара, 60, Будківський, 85 (пен.)
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