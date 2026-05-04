Шахтар вже майже чемпіон: результати 26-го туру чемпіонату України з футболу — відео

4 травня, 21:38
Битва грандів українського футболу (Фото: ФК Шахтар)

Битва грандів українського футболу (Фото: ФК Шахтар)

У центральному поєдинку зустрічалися найтитулованіші команди країни — Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і вже в наступному турі може достроково стати чемпіоном.

Напередодні Шахтар програв перший півфінал Ліги конференцій.

26-Й ТУР УПЛ

П’ятниця, 1 травня

15:30. Полтава — Кривбас — 3:3
Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 — Парако, 2, Сек, 7, Лін, 85

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https://www.youtube.com/embed/1Z6-tIKU6oQ?si=qfspSywND480qfD7

Субота, 2 травня

13:00. Олександрія — Колос — 0:3
Голи: Денісенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86

https://www.youtube.com/embed/9ezvPcsZXKk?si=XZTegZQkAPvdWmQn

15:30. Верес — Епіцентр — 3:3
Голи: Бойко, 59, Ндукве, 54, Ципот, 87 — Сидун, 5, Миронюк, 7, Сидун, 56

https://www.youtube.com/embed/g5kHTqwsi14?si=8U0VIXVtVKXXg3FT

18:00. Карпати — ЛНЗ — 0:0

https://www.youtube.com/embed/j5P9IuljowM?si=uwu2v0fBa9aRNE_7

Неділя, 3 травня

13:00. Оболонь — Кудрівка — 1:1
Голи: Полегенько, 23 — Векляк, 90+2

https://www.youtube.com/embed/5jJ2C-Eek0g?si=WJh4bWpROoTpSYKT

15:30. Металіст 1925 — Полісся — 0:1
Гол: Брагару, 20

https://www.youtube.com/embed/DpKvaD6tspk?si=4LDdJxAyE_iei-zZ

18:00. Динамо — Шахтар — 1:2
Голи: Пономаренко, 13 — Феррейра, 50, Траоре, 68

https://www.youtube.com/embed/IXFLCgRJI18?si=57q6U7TJ-C-WfUsP

Понеділок, 4 травня

18:00. Рух — Зоря — 1:2
Голи: Невес, 21 — Попара, 60, Будківський, 85 (пен.)

https://www.youtube.com/embed/82RvRwq80p0?si=B-O5ou3le1G0tg_a

Турнірна таблиця

Таблиця УПЛ (Фото: flashscore.ua)
Таблиця УПЛ / Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   чемпіонат України з футболу Футбол Прем'єр-ліга Україна УПЛ

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