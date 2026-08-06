Став гравцем Абхи: чемпіон світу-2018 продовжить кар'єру в Саудівській Аравії

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Про трансфер повідомила пресслужба клубу.

Контракт із 33-річним футболістом розрахований на два роки — до літа 2028 року. Фекір приєднався до Абхи на правах вільного агента після завершення терміну дії контракту з Аль-Джазірою, який сплив наприкінці червня.

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У складі Аль-Джазіри француз провів два останні сезони своєї кар'єри. Раніше він також виступав за французький Ліон та іспанський Реал Бетіс.

За кар'єру Фекір провів 192 матчі та забив 69 голів за Ліон (2013−2019), зіграв 165 поєдинків і відзначився 29 м’ячами у складі Реал Бетіса (2019−2024), а також записав до свого активу 55 матчів і 19 голів за Аль-Джазіру (2024−2026).

У складі збірної Франції атакувальний півзахисник виступав у 2015−2020 роках, провів 25 матчів, забив два голи та став чемпіоном світу у 2018 році.

Зазначимо, Абха — професійний саудівський футбольний клуб із однойменного міста Абха, заснований у 1966 році, який станом на серпень 2026 року є новачком вищого дивізіону країни — саудівської Про-ліги.

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